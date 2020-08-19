وقال برشلونة بموقعه على الإنترنت إنه ارتبط بعقد مع لاعبه السابق حتى 30 يونيو 2022، وسيقدم النادي كومان لوسائل الإعلام في وقت لاحق من الأربعاء.

وأقال برشلونة سيتين الاثنين بعد 7 أشهر في المنصب، عقب الهزيمة 2-8 أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، الجمعة، والخروج من الموسم دون أي لقب.

ويعود كومان إلى الفريق الذي دافع عن ألوانه لاعبا من 1989 إلى 1995، وأحرز في صفوفه لقب الدوري الإسباني 4 مرات.

وقاد كومان برشلونة إلى إحراز باكورة ألقابه في دوري أبطال أوروبا عام 1992، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى سامبدوريا الإيطالي بعد التمديد، في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي.