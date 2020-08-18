وأعلن مرسيليا وجود 3 حالات إيجابية جديدة بـ"كوفيد 19" بين صفوفه، ليصل العدد الإجمالي إلى 4 قبل 3 أيام من انطلاق المسابقة.

ومن بين بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، كانت فرنسا الوحيدة التي تقرر إنهاء الموسم بشكل مبكر بسبب الجائحة، وتوج باريس سان جرمان بطلا.

ووصل سان جرمان وأولمبيك ليون إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، في أول مرة يصل فيها فريقان من فرنسا إلى هذا الدور، علما أن أولمبيك مرسيليا هو النادي الفرنسي الوحيد الذي توج بهذا اللقب.

وسجلت فرنسا أكثر من 219 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 30429 حالة وفاة.