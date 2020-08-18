وجاءت الخطوة بعد أيام قليلة من هزيمة الفريق "المذلة" بدوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، بنتيجة 2-8.

وكان الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو، أكد أن برشلونة اختار لاعبه السابق كومان، لتولي تدريب الفريق بشكل فوري.

بينما ذكر موقع "آس" أن المدير التنفيذي أوسكار غراو، الذي رافق بعثة النادي، أنهى الصفقة مساء اليوم في أمستردام.

وحسب الموقع سيوقع رونالد كومان على عقد لمدة موسمين، مع إمكانية تقليصه حتى يونيو 2021 فقط بعد إجراء انتخابات رئاسة النادي.

ووافق كومان بدوره على الرحيل عن منصبه الحالي مديرا فنيا لمنتخب هولندا، والذي كان يطمح في قيادته ببطولة يورو 2020، قبل أن تتأجل إلى العام المقبل بسبب تفشي جائحة كورونا.

ووفقا لموقع "آس"، فقد سبق أن حاولت إدارة برشلونة التعاقد مع كومان في يناير الماضي بعد الإطاحة بإرنستو فالفيردي من منصبه، لكن كومان رفض العرض آنذاك مؤكدا التزامه بقيادة "منتخب الطواحين"، إلا أن تأجيل اليورو، وعدم التيقن من إقامتها العام المقبل قد يكون وراء حسم كومان لقراره بالعودة إلى العملاق الكتالوني.

يذكر أن كومان لعب مع برشلونة 6 أعوام، في الفترة بين 1989 و1995، وقاد الفريق لتحقيق دوري أبطال أوروبا موسم 1992 بهدف شهير من تسديدة صاروخية أطلقها في شباك سامبدوريا في المباراة النهائية.

أما في مجال التدريب، فتفاوتت تجارب كومان بين الفاشلة والناجحة، حيث أخفق مع فالنسيا الإسباني عام 2008 ومع إيفرتون الإنجليزي عام 2017، لكنه نجح بعدها بقيادة منتخب هولندا للتأهل لكأس أوروبا 2020، بأداء مقنع وتشكيلة شابة قوية.