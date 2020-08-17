فقد خسر مانشستر يونايتد في الدور قبل النهائي للمرة الثالثة هذا الموسم، حيث خرج من الدور ذاته في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، وعاد مساء الأحد ليخسر في الدور نفسه أمام إشبيلية.

وجاءت خسارة مانشستر يونايتد أمام الفريق المفضل في هذه البطولة ذلك أن إشبيلية هو الفريق صاحب الرقم القياسي في المسابقة برصيد 5 ألقاب.

ودفع الفريق الإنجليزي ثمن نقاط الضعف في الدفاع والهجوم، وكذلك تألق حارس مرمى إشبيلية، المغربي ياسين بونو.

فقد تألق ياسين بونو وأنقذ مرمى إشبيلية من عدة محاولات خطيرة من كل من برونو فرنانديز وماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال.

وتسبب الافتقار للحسم أمام المرمى والأخطاء الدفاعية في ضياع العديد من النقاط على يونايتد في بداية الدوري الإنجليزي الممتاز وهو ما تكرر أمام أشبيلية، يوم الأحد، رغم التقدم بهدف مبكر لبرونو فرنانديز من ركلة جزاء بعد مرور 9 دقائق من البداية، وفقا لرويترز.

وحاول المحلل الكروي، ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد السابق، الذي توج بلقب الدوري 6 مرات وبدوري أبطال أوروبا 2008، خلال حقبة ذهبية تحت قيادة المدرب أليكس فيرغسون، تلخيص معاناة الفريق.

وكتب فرديناند على حسابه في تويتر "عندما لا تستغل الفرص، تتم معاقبتك. عندما لا تدافع بقوة تتم معاقبتك. لا حاجة لتحليل مباراة الليلة".

من ناحيته، قال هاري مغواير مدافع يونايتد الحالي، الذي انتقل العام الماضي من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، لشبكة "بي.تي سبورت" التلفزيونية: "استقبلنا هدفين من كرتين عرضيتين وهو شيء غير جيد.. الخسارة غير مقبولة. الوصول إلى قبل النهائي فقط غير مقبول. يجب أن نقطع الخطوة التالية".

وبفضل كرتين عرضيتين من الجانبين، سجل أشبيلية في المناسبتين وحول تأخره بهدف إلى فوز.

وسجل سوسو هدف التعادل قبل أن يحرز لوك دي يونغ هدف الانتصار بعدما أفلت من رقابة فيكتور ليندلوف وحصل على الوقت والمساحة للتسجيل من مدى قريب في الشوط الثاني.

وقال فرنانديز "لقد أدينا مباراة رائعة وصنعنا الكثير من الفرص لكن في كرة القدم هذا ليس كافيا، حيث أهدرنا كثيرا أمام المرمى".

وكانت وقعت مشادة بين فرنانديز وزميله ليندلوف بعد هدف دي يونغ، وهو ما لخص الليلة السيئة ليونايتد، الذي أهدر أيضا العديد من الفرص السهلة في الجانب الآخر من الملعب.