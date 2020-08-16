ونال دي بروين الجائزة بناء على تصويت على موقع "إي أي سبورتس" المختص بتطوير الألعاب الإلكترونية الذي شمل الجماهير، اضافة إلى قادة الأندية العشرين في البرميرليغ ومجموعة من المختصين في كرة القدم.

ويأتي تتويج دي بروين بعد ساعات من توديع فريقه لدوري أبطال أوروبا، إثر الهزيمة أمام ليون الفرنسي 1-3 في ربع النهائي التي سجل فيها هدف فريقه الوحيدة.

وقاد نجم خط الوسط فريقه لاحتلال المركز الثاني في ترتيب البطولة خلف ليفربول بعد معادلته الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد المسجّل باسم الفرنسي تيري هنري لاعب أرسنال السابق (20 تمريرة في موسم 2002-2003)، بالإضافة إلى 13 هدفا.

ويعد دي بروين (29 عاما) ثالث لاعب بلجيكي يتوج بلقب أفضل لاعب في البطولة الإنجليزية بعد زميله السابق فنسان كومباني (2011-2012) ولاعب ريال مدريد حاليا وتشلسي سابقا إدين هازار 2014-2015.

وتفوق البلجيكي على كل من ترنت ألكسندر-أرنولد وجوردان هندرسون والسنغالي ساديو مانيه (ليفربول) والمهاجم داني اينغز (ساوثمبتون) والحارس نيك بوب (بيرنلي) وهداف البطولة جايمي فاردي (23 هدفا مع ليستر سيتي) الذين نافسوه في القائمة المختصرة النهائية.

وكان ألكسندر-ارنولد حاز على جائزة أفضل لاعب شاب فيما حصل مدربه الألماني يورغن كلوب على لقب أفضل مدرب بعد قيادة ليفربول الى اول لقب في الدوري منذ 30 عاما، والكوري الجنوبي سون-هيونغ-مين جائزة افضل هدف.

يذكر ان جائزة الموسم الفائت كانت من نصيب الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول.