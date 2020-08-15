وخسر برشلونة بهدفين لثمانية على يد بايرن ميونخ ليقصى من دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الجمعة.

ومن المتوقع أن يعين برشلونة لاعبه السابق تشافي هيرنانديز مديرا فنيا للفريق، علما بأن الأخير يدرب السد القطري حاليا.

وتتوقع صحف رياضية أن يحاول برشلونة الاستعانة بماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزي، مع أن الأخير كان صرح سابقا بأنه لن يدرب برشلونة لأنه لعب ودرب مع الخصم الغريم إسبانيول.

ومن الأسماء التي تداولتها الصحف الرياضية اليوم لتدريب الفريق، رونالد كومان الذي لعب مع برشلونة في أيامه الذهبية وهو يدرب هولندا حاليا، وماوريسيو ساري الذي أقاله يوفنتوس قبل أيام، ليتوقع البعض أنه سيدرب ميسي بعد أن درب رونالدو.

ووسط هذه التكهنات تشعر جماهير البارسا بخيبة أمل شديدة إزاء مباراة الأمس.

وقال أحد مشجعي البارصا ويدعى خوردي بوشان: "البارحة لم يكن يوما مناسبا للعب في دوري الأبطال. خاصة مع هذا الفريق الذي لدينا حاليا ... يجب أن تتغير أشياء كثيرة في الإدارة والمدربين واللاعبين".

وقال مشجع آخر يدعى أندري أليماني "حينما كنت أشاهد المباراة، كنت أدعو أن ينتهي العذاب سريعا، وأرى أسماء كبيرة من أعضاء الفريق ترحل بسبب النتيجة. يجب أن نغير الأمور. أولا، لابد من إزاحة رئيس النادي، ثم مديره الفني الذي لا يعرف أحد من أين جاء، ثم نصف لاعبي الفريق".

وذكر فابيان غونزالز، وهو أيضا من مشجعي برشلونة "على سيتين الرحيل. لم يتمكن من إدارة الفريق أبدا، ولم يكون علاقة طيبة مع اللاعبين المهمين. أعتقد أن تشافي هيرنانديز يجب أن يكون البديل. سيكون هذا عملا جيدا لأنه يحمل جينات برشلونة".