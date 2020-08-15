وحقق المغربي سفيان البقالي خلال السباق توقيت 8:08.04 دقائق، حسب ما ذكره الموقع الرسمي للملتقى.

وشارك إلى جانب البقالي مجموعة من العدائين العالميين، وخاصة الإثيوبي لاميشا غريما وصيف بطل العالم في بطولة العالم لألعاب القوى، إلى جانب مواطنه والي جيتنيت.

في المقابل، شهد هذا اللقاء غياب أبرز عداء في هذا الاختصاص، وهو البطل الأولمبي الكيني كونسيسلوس كيبروتو بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبهذا الإنجاز يكون البقالي قد بصم على انطلاقة جيدة، بعد توقف طويل بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وكان العداء المغربي المتخصص في مسافة ثلاثة آلاف متر موانع حمل لقب النسختين الماضيتين من الملتقى.