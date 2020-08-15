وشاركت 4 فرق إسبانية في النسخة الحالية لدوري الأبطال وهي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، ولكنها جميعا فشلت في الوصول إلى مرحلة نصف النهائي، للمرة الأولى منذ 13 عاما.

ريال مدريد، أكثر فرق القارة حصدا للبطولة، خرج في دور الـ 16 بعد الهزيمة ذهابا وإيابا أمام مانشستر سيتي بنفس النتيجة في المواجهتين (هدفان لهدف واحد)، في حين كان فالنسيا، الذي خرج من نفس الدور، على موعد مع هزيمة ساحقة أمام الحصان الأسود للبطولة أتالانتا الإيطالي، ليخسر الفريق الإسباني بمجموع 8 أهداف مقابل 4 أهداف في المباراتين.

فرق إسبانيا لم تتمكن من الصمود أمام فرق ألمانيا في الدور ربع النهائي فكانت البداية مع حصان أسود آخر وهو فريق لايبزيغ، الذي أطاح أتلتيكو مدريد بهدف في الوقت القاتل ليخرج فريق إسباني أخر بهزيمة بنتيجة 2-1 أيضا مثل غريمه "الميرنغي".

وأخيرا جاءت الكارثة الكروية مع برشلونة، الفريق الإسباني الأخير في البطولة، الذي رفض على ما يبدو توديع البطولة بهدوء حيث تلقى هزيمة صاعقة أمام بطل ألمانيا بايرن ميونيخ، وصفها الخبراء بـ "الفضحية".