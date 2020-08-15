المباراة التي استضافتها مدينة لشبونة البرتغالية بسبب ظروف جائحة كورونا جاءت مشتعلة من الدقائق الأولى، إذ تقدم بايرن ميونيخ مبكرا جدا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل برشلونة بهدف سريع، فيما تتابعت مشاهد الإثارة وانهمرت الأهداف لاحقا

ويلتقي بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي مع الفائز من مانشستر سيتي وليون اللذين يلتقيان السبت.

ووضع توماس مولر بايرن في المقدمة في الدقيقة الرابعة، ورغم أن برشلونة أدرك التعادل سريعا عبر هدف عكسي من ديفيد آلابا لكن الفريق الألماني استمر في شق الثغرات في دفاع النادي الكتالوني، وسجل 3 أهداف في غضون 10 دقائق، عبر إيفان بريشيتش وسيرج غنابري، وأضاف مولر هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 31.

ولم تتوقف الأهداف بعد الاستراحة، إذ قلص لويس سواريز الفارق لبرشلونة في الدقيقة 57، لكن بعدها بست دقائق جعل يوشوا كيميش النتيجة 5-2 للنادي البافاري.

وقبل النهاية بثماني دقائق أحرز الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف السادس، وبعدها سجل البرازيلي فيليب كوتينيو، المعار من برشلونة إلى بايرن ميونيخ، ثنائية خلال ثلاث دقائق ليضع فريقه الأصلي في موقف مهين.