وأومتيتي ثاني لاعب من برشلونة يصاب بفيروس كوفيد-19 بعد زميله الفرنسي جان-كلير توديبو الذي أعلن النادي إصابته بالعدوى يوم الأربعاء.

وقال برشلونة في بيان إن أومتيتي الفائز مع فرنسا بكأس العالم لم تظهر عليه أي أعراض وفي صحة جيدة ويخضع الآن للعزل الذاتي في منزله، مضيفا أن جميع المخالطين له في الفترة الأخيرة سيخضعون أيضا لاختبارات.

ويواجه العملاق الكتالوني منافسه بايرن ميونيخ الألماني اليوم الجمعة في دور الثمانية لدوري الأبطال في لشبونة.