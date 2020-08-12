ونقل النادي القاهري في بيان عن مدير التعاقدات أمير توفيق، أنه بدأ مفاوضات مع هادرسفيلد لشراء عقد صبحي الذي انتهت إعارته في 30 يونيو الماضي "بعد موافقته وإبداء رغبته في الاستمرار.. ما لم يتلقَّ اللاعب عرضا أوروبيا يحقق طموحاته".

ونقلت فرانس برس عن الأهلي أنه "قدم عرضا ماليا متدرجا وصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، ولكن النادي الإنجليزي طلب رفع المبلغ إلى 3.25 ملايين جنيه إسترليني. ونظرا لأن الأهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه، وافق على المبلغ وأرسل موافقة مكتوبة إلى هادرسفيلد، ثم تلقى الأهلي موافقة من النادي الإنجليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه".

لكن بعدما أبلغ الأهلي صبحي بالموافقة المكتوبة، "طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي، إرجاء إتمام انتقاله للأهلي لمدة يومين، لأنه تلقى عروضا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير" ثم مهلة أخرى حتى السبت المقبل.

ونشر الأهلي على حسابه الرسمي: " رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته في الانتقال لنادي بيراميدز".

لكن مدير التعاقدات "تلقى اتصالا من اللاعب قبل قليل، يبلغه فيه بأنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل إلى نادي بيراميدز، وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي".

وأشارت تقارير صحفية أن صبحي (23 عاما) سيوقع لثلاثة اعوام مع بيراميدز مقابل 80 مليون جنيه مصري (نحو 5 ملايين دولار).

وكان صبحي قد استهل مشواره الاوروبي في 2016 عندما انتقل من الأهلي إلى ستوك سيتي الإنجليزي. شارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة.

ويتصدر الأهلي راهنا ترتيب الدوري المصري مع 52 نقطة من 18 مباراة، مقابل 35 من 19 لبيراميدز و35 من 18 للزمالك الثالث.