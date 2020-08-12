وكان من المقرر أن تلعب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر خلال فترة الارتباطات الدولية في شهري أكتوبر من العام الجاري.

كذلك تأجلت التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، التي تستضيفها الصين، للمرة الثانية، التي كانت قد تأجلت لأول مرة في مارس ويونيو بسبب وباء كوفيد-19.

وأضاف البيان "جاء هذا القرار من أجل حماية صحة وسلامة جميع المشاركين وسيواصل الاتحادان الدولي والآسيوي العمل معا من أجل مراقبة الموقف في المنطقة وتحديد مواعيد جديدة للمباريات"، وفقا لرويترز.

وتابع "سيتم في وقت لاحق إعلان تفاصيل المواعيد الجديدة للأدوار التالية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023".

وأجل الاتحاد الآسيوي أيضا بطولة الصفوة لأنديته دوري أبطال آسيا في مارس بسبب الفيروس.