ويعني هذا التصريح إحباط محاولات مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم سانشو.

وقال زورك في جلسة تدريبية " دورتموند يعتزم إبقاء غادون سانشو في فريقنا هذا الموسم، القرار نهائي. أعتقد أن هذا يجيب على جميع أسئلتنا"، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وارتبط سانشو ارتباطا وثيقًا بالانتقال إلى اليونايتد، بعد تأهل النادي لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وانضم سانشو إلى دورتموند من مانشستر سيتي في عام 2017.