ويأتي قرار اليويفا رغم اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف أتلتيكو مدريد.

وكشف النادي الإسباني، الأحد، في بيان على موقعه الرسمي، إصابة شخصين بـ"كوفيد 19" من دون الكشف عن هويتيهما وما إذا كانا من اللاعبين أو الجهاز الفني أو موظفين، مشيرا إلى أنهما "قد عزلا نفسيهما في المنزل وتم إبلاغ اسميهما على الفور للسلطات الصحية الإسبانية والبرتغالية وويفا والاتحادين الإسباني والبرتغالي والمجلس الأعلى للرياضة".

وأضاف نادي العاصمة الإسبانية أن "جميع العاملين واللاعبين والمسؤولين في النادي سيخضعون لفحوص إضافية يوم الاثنين".

وقال متحدث باسم اليويفا: "المباراة ستلعب في موعدها المحدد. ليس لدينا أي تعليق نضيفه".

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في لشبونة، اعتبارا من الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في 23 أغسطس.

ووفق البروتوكول الصحي لليويفا، يجب أن يكون هناك 13 لاعبا، بمن فيهم الحارس، بصحة جيدة كي تقام المباراة.

وفي حال عدم مطابقة الشروط، قد تؤجل إلى وقت لاحق.

وينطلق الدور ربع النهائي الأربعاء بلقاء أتالانتا الإيطالي الذي بلغ هذا الدور من مشاركته الأولى في المسابقة، مع باريس سان جرمان الفرنسي.