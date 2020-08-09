وحقق برشلونة المطلوب، بعد فوزه على ضيفه نابولي الايطالي 3-1 في إياب ثمن النهائي، بعد تعادلهما 1-1 ذهابا.

وتألق ليونيل ميسي لكن برشلونة بدأ المباراة بشكل متوسط قبل أن يتقدم بهدف بعد ضربة رأس قوية من كليمو لينجليه عقب ركلة ركنية في الدقيقة العاشرة.

وأضاف ميسي الهدف الثاني بشكل رائع في الدقيقة 23 حيث راوغ أربعة مدافعين وسدد الكرة ببراعة في المرمى.

ووضع ميسي الكرة في الشباك مجددا بعد تحرك رائع لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود لمسة يد بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد، لكن ميسي عوض ذلك سريعا ونال ركلة جزاء حولها لويس سواريز إلى هدف.

وقلص نابولي الفارق عن طريق ركلة جزاء نفذها لورينتسو إنسيني قبل الاستراحة مباشرة.

وكان نابولي الطرف الأفضل في الشوط الثاني لكن النتيجة لم تتغير ليخرج برشلونة بالانتصار ويصبح على موعد مرتقب مع بايرن في دور الثمانية.

وفي المباراة الأخرى بلغ بايرن ميونيخ الدور ذاته بعدما جدد فوزه على تشلسي الإنجليزي 4-1.

وكان الفريق البافاري فاز ذهابا بثلاثية نظيفة في "ستامفورد بريدج" في فبراير الماضي.

وسجّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (10 من ركلة جزاء و83)، والكرواتي إيفان بيريشيتش (24)، والفرنسي كورنتان توليسو (76)، فيما سجل تامي ابراهام هدف تشلسي (44).

ويلاقي برشلونة في 14 أغسطس الجاري بايرن ميونيخ العاصمة البرتغالية لشبونة التي تستضيف بطولة مصغرة بدءا من ربع النهائي.