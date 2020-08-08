وبحسب التقارير، يرغب النادي الكاتالوني بالتخلي عن عدد من لاعبيه، ومن أبرزهم النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي لم يقدم الأداء الذي أظهره في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، منذ انضمامه إلى "الكامب نو" خلال فترة الانتقالات الشتوية في عام 2018.

وبسبب الأداء غير المتوقع من كوتينيو، تمت إعارة اللاعب إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال الانتقالات الشتوية العام الماضي مقابل 8.5 مليون يورو، رغم تكبد النادي الكاتالوني حوالي 120 مليون يورو لإتمام انتقال كوتينيو من "الريدز" وحتى نهاية موسم 2023.

ومع عودة اللاعب البرازيلي إلى خطوط وسط برشلونة بعد انتهاء الموسم الحالي، بات على النادي الكاتالوني التضحية بخدمات كوتينيو في خطوط الوسط، إذ يرغب "البلوغرانا" في رحيله مقابل صفقة تضاهي تلك التي تكبدها لانتقاله إلى الكامب نو.

وحسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فقد وصل كوتينيو ووكلاء أعماله إلى مقر نادي أرسنال الإنجليزي للحديث عن إمكانية انضمامه إلى كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي أبدى حماسا للاستفادة من خدمات اللاعب في صفوف المدفعجية.

وتشير تقارير إلى أن إدارة المدفعجية عرضت نحو 44.3 مليون يورو مقابل حصولها على خدمات نجم ليفربول السابق، إلا أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كشفت أن أرسنال يريد ضم كوتينيو على سبيل الإعارة، وليس من خلال بيع نهائي.

وأكدت الصحيفة أن أرسنال طلب من برشلونة تحمّل جزء من راتب كوتينيو أثناء فترة الإعارة، لكن "البارسا" يرفض ذلك.

ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة أكد أنه لن يتخذ أى خطوة بشأن مستقبل كوتينيو قبل نهاية بطولة دوري أبطال أوروبا، مراهنا على تحسّن أداء اللاعب مما قد يجعله على رادار أندية أخرى وارتفاع قيمة صفقة انتقاله.