وخسر ريال مدريد من مانشستر سيتي مجددا بهدفين لهدف في ملعب الاتحاد، الجمعة، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة ذهابا بالنتيجة ذاتها.

وقال زيدان عقب المباراة: "قلت لفاران أن يتحلى بالهدوء وعليه أن يرفع رأسه".

وأضاف "كل اللاعبين قدموا ما لديهم خلال الموسم ولا أبحث عن أي شيء سيئ وقلت هذا لهم بعد اللقاء".

وعن الهزيمة قال: "لا يمكن أن نكون سعداء ولكننا فخورين بما قدمناه حتى الآن وأهنئ مانشستر سيتي فقد لعبوا جيدا وهذا كل شيء".

وتابع زيدان: "لا أبحث عن مبررات للهزيمة لقد خسرنا مرتين منهم وفخور بفريقي الذي قدم كل شيء في الملعب، وتحديدا الشوط الثاني كنا أفضل ولكنهم سجلوا هدفا وانتهى كل شيء".

وارتكب فاران خطأ رهيبا في الدقيقة (9) من الشوط الأول داخل المنطقة فانتزع منه جيسوس الكرة مررها باتجاه رحيم سترلينغ الذي تابعها بسهولة داخل الشباك.

ونجح ريال مدريد في إدراك التعادل عندما مرر رودريغو كرة متقنة داخل المنطقة فتابعها بنزيمة رأسية داخل الشباك (28).

وارتكب فاران خطأ فادحا آخر عندما اعاد الكرة باتجاه حارس مرماه، لكن جيسوس غمزها من فوق كورتوا ليمنح التقدم مجددا لفريقه (68).