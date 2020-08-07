وفتح موقع "البريميرليغ" باب التصويت لجوائز الموسم الأربعة، وهي جائزة أفضل لاعب بالموسم، وأفضل لاعب شاب بالموسم، وأفضل مدرب بالموسم، وأجمل هدف بالموسم.

جائزة أفضل لاعب

بينما حصد قائد ليفربول جوردان هيندرسون جائزة الكتاب لأفضل لاعب، يمنح الدوري الإنجليزي جائزة أخرى لأفضل لاعب، ولكنها تعتمد على تصويت اللاعبين، بالإضافة لتصويت الجماهير التي ستعطي 10 بالمئة من الأصوات.

وعادة ما تمنح جائزة أفضل لاعب بالموسم التابعة للبريميرليغ، للاعب الأكثر مهارة وتألقا خلال الموسم، على عكس جائزة الكتاب، التي تمنح عادة للاعب الأكثر تأثيرا في الفريق بطل الدوري.

وأعلن الدوري عن المرشحين الـ7 لأفضل لاعب هذا الموسم، وهم: البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، الإنجليزيان جوردان هيندرسون وترينت ألكساندر أرنولد (ليفربول)، والسنغالي ساديو ماني (ليفربول)، والإنجليزي داني إنغز (ساوثهامبتون)، والإنجليزي نيك بوب (بيرنلي)، والإنجليزي جايمي فاردي (ليستر سيتي).

جائزة أفضل لاعب شاب

كما رشح الدوري الإنجليزي 8 نجوم شباب لهذه الجائزة، والتي تمنح سنويا لأفضل لاعب بالدوري بعمر 23 أو أقل.

المرشحون: الإنجليزيان ماركوس راشفورد ومايسون غرينوود (مانشستر يونايتد)، الفرنسي أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد)، الإنجليزي ترينت ألكساندر أرنولد (ليفربول)، الإنجليزي جاك غريلش (أستون فيلا)، الأميركي كريستيان بوليسيتش (تشلسي)، الإنجليزي مايسون ماونت (تشلسي)، الإنجليزي دين هيندرسون (شيفيلد يونايتد).

جائزة أفضل مدرب

ورشحت رابطة الدوري 4 مدربين لجائزة أفضل مدرب هذا الموسم، وخلت القائمة من مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، بالرغم من تحقيقه مع فريقه رقما قياسيا بعدد الأهداف التي تجاوزت الـ100 هدف.

المرشحون: الألماني يورغن كلوب (ليفربول)، الإنجليزي فرانك لامبارد (تشلسي)، وكريس وايلدر (شيفيلد يونايتد)، الإيرلندي الشمالي بريندان روجرز (ليستر سيتي).

أجمل هدف

ورشحت الرابطة أجمل هدف في كل شهر من الموسم، لجائزة أجمل هدف، بينها هدفين لكيفن دي بروين، في مرمى نيوكاسل ونوريتش سيتي، وهدف مهاري للكوري سون هيونغ مين، نجم توتنهام، في مرمى بيرنلي.

ويعتبر هدف النجم الكوري الجنوبي الأبرز في القائمة، لأن اللاعب راوغ 4 لاعبين من منتصف الملعب قبل أن يضعها في الشباك، مما يجعله المرشح الأبرز لتحقيق الجائزة الفردية.