وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد كشف بأنه استبعد غاريث بيل من قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، وفي المباريات المتبقية بدوري أبطال أوروبا، في حال التأهل، استنادا على طلب من اللاعب نفسه، الذي لم يرغب بالمشاركة مع الفريق، وفقا للمدرب الفرنسي.

ولكن صحيفة "إيفنينغ ستاندارد" البريطانية كشفت السبب الحقيقي لعدم مشاركة بيل في دوري الأبطال، وهو أن الجناح الويلزي لم يرد أن "يعيش إهانة جديدة" تحت قيادة زيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم الويلزي لم يرد أن يتعرض للإهانة، بالجلوس على الدكة ومشاهدة فريقه يلعب المباريات، بينما لا يعتمد عليه زيدان أبدا، وهو السيناريو الذي حصل في المباريات الأخيرة بالدوري الإسباني.

وتجنبا "للإهانة"، طلب بيل عدم المشاركة في دوري الأبطال مع "الملكي"، وفضل البدء في إجازته الصيفية مبكرا، وفقا للصحيفة البريطانية.

ويواجه ريال مدريد أزمة حقيقية بالتعامل مع اللاعب الويلزي، خاصة وأنه يتقاضى راتبا ضخما يتجاوز المليون يورو شهريا.

وأظهر بيل سلوكا "تمرديا" في الآونة الأخيرة، بسبب عدم اعتماد المدرب الفرنسي عليه في المباريات، وبدا ذلك واضحا من خلال تصرفاته المثيرة للجدل، مثل النوم على المدرجات خلال مباريات حاسمة للفريق بالدوري الإسباني.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه مانشستر سيتي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء الجمعة، وسيتوجب عليه الانتصار بنتيجة 2-0 أو تسجيل 3 أهداف للعبور لدور ربع النهائي.