وجاء هدف الزمالك عن طريق محمود علاء المدافع الهداف في الدقيقة 55، الذي وصل إلى هدفه الثالث على التوالي في الدوري.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة وخصوصا في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، فهدد المصري مرمى الزمالك في أكثر من مناسبة، كما ظهرت تقنية الفيديو في المباراة.

وفي ظهور أول لتقنية الفيديو بعد العودة من الإيقاف، توجه حكم المباراة، محمد عادل، لمراجعة لقطة تدخل فرجاني ساسي مع زياد فرج في الدقيقة 90.

واحتسب الحكم في البداية ركلة حرة لصالح الزمالك، قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويؤكد قراره بعدم احتساب ركلة جزاء للمصري، واستكمال اللعب بشكل طبيعي.

ووصل الزمالك للنقطة 34 من 17 مباراة ليصل للمركز الثاني، بينما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 20 في المركز العاشر.