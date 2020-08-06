وكانت الأندية قد سمحت باستخدام 5 بدلاء، للتعامل مع الجدول المتكدس بعد أن انتهت فترة التوقف القسري للدوري بسبب جائحة كورونا لمدة 100 يوم، في يونيو الماضي.

ورغم سماح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالاستخدام المؤقت لخمس بدلاء الموسم المقبل، فإن الدوري الإنجليزي الممتاز لن يتبنى ذلك.

وأثارت القاعدة الكثير من الجدل عند تطبيقها، حيث اعتبرت متحيزة للأندية الكبرى التي تتمتع بعمق أكبر في فرقها، وبدلاء أكثر كفاءة.

ويبدأ الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز في 12 سبتمبر المقبل.