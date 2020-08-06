وأضاف نادي العاصمة الملقب بـ"الذئاب" أن العقود الرسمية للصفقة وقعت الأربعاء، مقابل نحو 702 مليون دولار (591 مليون يورو).

وقال جيمس بالوتا رئيس روما في بيان: "وقعنا العقود الليلة، وخلال الأيام المقبلة سنعمل سويا على إتمام الإجراءات الرسمية والقانونية الخاصة بانتقال ملكية النادي".

وأضاف بالوتا: "خلال الشهر الماضي كشف دان ورايان فريدكين عن التزامهما الكامل بإتمام الصفقة وقيادة النادي بصورة إيجابية، وأنا على ثقة بأنهما سيقودان النادي إلى مستقبل كبير".

وكانت مجموعة من المستثمرين الأميركيين بقيادة بالوتا اشترت نادي روما في 2012.

وينحدر بالوتا من أصول إيطالية، وقد حاول جاهدا النهوض بالنادي الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي آخر مرة عام 2001.