وسيلتقي النادي الملكي بمانشستر ستي على ملعب "الاتحاد" في مانشستر، الجمعة المقبلة، في إياب المرحلة الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لكن غاريث بيل لن يشارك في هذه المباراة.

وكانت آخر مباراة خاضها اللاعب البالغ من العمر ( 31 عاما) مع ريال مدريد في يونيو، حين فاز على مايوركا 2-صفر.

ولم يظهر بيل في آخر سبع مباريات للفريق في الدوري، إذ شاهد من مقاعد البدلاء، أداء فريقه وهو يتفوق على غريمه برشلونة ليفوز باللقب.

وسجل بيل أكثر من 100 هدف مع النادي الإسباني منذ وصوله في صفقة قياسية في 2013، لكنه تجرع أسوأ مواسمه مع الفريق حيث سجل ثلاثة أهداف فقط في كل المسابقات.

ويرتبط اللاعب الويلزي بعقد حتى 2022، وكان قد اقترب من الانتقال إلى الدوري الصيني في صفقة كبيرة العام الماضي، قبل أن تفشل الصفقة في آخر لحظة.

ومن وقتها انقسمت آراء الجماهير بشأن بيل، حيث أبدى بعض المشجعين غضبهم، مما وصفوه بـ"عدم التزام اللاعب الويلزي مع النادي".

وتسببت إصاباته المتكررة في ضيق الجماهير، بينما قال وكيل أعماله إنه لن يغادر النادي، رغم خروجه من حسابات المدرب زين الدين زيدان، بحسب "رويترز".

ولم يتم استدعاء لاعب الوسط جيمس رودريغيز أيضا إلى التشكيلة، بينما سيغيب المهاجم ماريانو دياز عن مواجهة سيتي بعد إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

ولن يشارك سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، أيضا في المواجهة، بسبب طرده في الخسارة 2-1 ذهابا في سانتياغو برنابيو، لكن النادي أكد أن بوسع المدافع السفر مع الفريق.