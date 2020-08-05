وافتتح برايان التسجيل قرب نهاية الوقت الإضافي الأول عندما لاحظ ابتعاد ديفيد رايا حارس برنتفورد عن مرماه، في انتظار كرة عرضية من مسافة بعيدة، لكنه نفذ الركلة الحرة مباشرة في الشباك.

وكان رد فعل الحارس الإسباني بطيئا في التعامل مع تسديدة برايان، لكن التقدم كان مستحقا لفريق المدرب سكوت باركر الذي كان الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة.

وحسم برايان الانتصار لفريق فولهام بتسجيل الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الإضافي الثاني بعدما سدد من مدى قريب عقب تبادل الكرة مع المهاجم البديل ألكسندر ميتروفيتش.

وقلص هنريك دالسغارد الفارق في اللحظات الأخيرة لكن لم يتوفر الوقت الكافي لإدراك التعادل لفريق برنتفورد الذي كان يبحث عن الظهور في الدوري الممتاز لأول مرة منذ 1947.

وقال برايان مع احتفال زملائه بالعودة السريعة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو إنجاز سيمنح النادي حوالي 135 مليون جنيه إسترليني (176.34 مليون دولار) على مدار ثلاث سنوات "أنا لست البطل".

وأضاف "كل لاعب من هؤلاء اللاعبين وكل أفراد الجهاز الفني والمشجعين كانوا معنا خلال الموسم بأكمله. هذا أمر لا يصدق حقا".