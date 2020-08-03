ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، فقد اقترب ليفربول من إتمام صفقة التعاقد مع مدافع منتخب الجزائر عيسى ماندي، الذي يمثل ريال بيتيس بالدوري الإسباني.

وتأتي صفقة ماندي ضمن سياسة ليفربول الجديدة، بالإرشاد في الإنفاق خلال سوق الانتقالات، حيث من المتوقع أن لا يكلف ماندي أكثر من 10 مليون يورو كحد أقصى.

ومع انتقال لوفرين الذي أدخل للنادي 12 مليون يورو، سيخرج ليفربول رابحا من عملية شراء ماندي وبيع لوفرين.

ومثل ماندي بيتيس في 29 مباراة بالدوري الإسباني، الموسم الماضي، كما أنه المدافع الرئيسي بمنتخب الجزائر، الذي حقق معه كأس أمم أفريقيا العام الماضي.