وهيمن البريطاني على السباق منذ الانطلاق وحتى اللفة 52 الأخيرة، حيث تعرض لثقب في الإطار الأمامي الأيسر، واضطر لمواصلة القيادة، وحافظ على تقدمه أمام سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الذي حل ثانيا، وسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو.

وحقق هاميلتون انتصاره الثالث على التوالي في سباقات الفورمولا 1، بعد أن خسر السباق الأول لزميله في الفريق، الفنلندي فالتيري بوتاس.

وتصدر هاميلتون بذلك الترتيب العام للبطولة على حساب بوتاس (88 نقطة مقابل 58)، يليهما الهولندي فيرشتابن برصيد 52 نقطة.

ورفع البريطاني البالغ من العمر 34 عاما، رصيده الى 87 فوزا في مسيرته، مقتربا بشكل إضافي من رقم قياسي آخر يحمله شوماخر (91 فوزا)، في مسعاه لمعادلة رقم آخر يحمله السائق الأسطوري السابق، هو عدد الألقاب في بطولة العالم (سبعة لشوماخر مقابل ستة حاليا لهاميلتون).

واستأنفت الفورمولا 1 منافساتها في مطلع يوليو، بعد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.