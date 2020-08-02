ورفع اللاعب (30 عاما) رصيده إلى 36 هدفا وعادل إنجاز غونزالو هيغواين مع نابولي في موسم 2015-2016.

وأنهى إيموبيلي الموسم متقدما بـ5 أهداف على كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وصاحب المركز الثاني.

ومنح فابيان رويز التقدم بهدف لنابولي بعد تسع دقائق بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أبدلت اتجاهها.

وسدد لورينتسو إنسيني لاعب نابولي في القائم قبل أن يدرك إيموبيلي التعادل للاتسيو في الدقيقة 22.

واستعاد نابولي التقدم من ركلة جزاء نفذها إنسيني، ثم أضاف ماتيو بوليتانو الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وأنهى لاتسيو الدوري في المركز الرابع برصيد 78 نقطة، بينما احتل نابولي، بطل كأس إيطاليا، المركز السابع وله 62 نقطة.