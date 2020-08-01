وكان القائد السابق لمنتخب "الفيلة" قد تلقى صفعة في منتصف يوليو الماضي عندما رفضت رابطة اللاعبين العاجيين تأييده، لكنه حظي في النهاية بثماني رعايات ودعم من إحدى المجموعات الخمس المطلوبة للترشح للانتخابات.

وقال دروغبا البالغ 41 عاما "لا يهمني كثيرا أن أكون رئيسا للاتحاد العاجي، بل المهمة المرتبطة بهذه الوظيفة. كرتنا تعاني... نلتزم بالمساهمة في نهضة كرة القم العاجية".

وتابع "عدت وأنا عازم على المساهمة في تجديد وتطوير كرة القدم العاجية"، معتبر أنه "من الهام أن أعيد لكرة القدم العادية ما قدمته لي".

وبعد تقديم الطلبات، أمام اللجنة الانتخابية خمسة أيام لتحليل ملفات الترشيح والمصادقة عليها.

وبالإضافة إلى دروغبا، ترشح إدريس ديالو، نائب الرئيس السابق في الاتحاد والمدعوم من رابطة اللاعبين، ونائب الرئيس الحالي ورئيس رابطة الدوري سوري دياباتيه.

وكانت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) قد أوقفت نقابة اللاعبين العاجيين بسبب "عدم امتثالها للقانون" ورفضها دعم ترشح دروغبا لانتخابات رئاسة الاتحاد.