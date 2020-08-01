وغرد الاتحاد الكاميروني على حسابه على "تويتر" قائلا "توفي ستيفن تاتاو صباح اليوم في ياوندي نتيجة للمرض".

ودافع تاتاو لمدة 8 سنوات عن ألوان منتخب المغرب بين 1986 و1994، واشتهر ببنيته القوية وبقدراته الدفاعية الكبيرة.

وقاد تاتاو أفضل منتخب للكاميرون في تاريخه بكأس العالم، وذلك في مونديال إيطاليا عام 1990، عندما بلغ الدور ربع النهائي، وخسر أمام إنجلترا 2-3 بصعوبة بالغة بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

واستهل منتخب "الأسود غير المروضة" مشواره وقتذاك في البطولة بطريقة مدوية، بالفوز بهدف دون رد على الأرجنتين، حاملة اللقب، والتي حلت لاحقا ثانية وراء ألمانيا في نهاية المونديال.

كما قاد تاتاو منتخب الكاميرون عام 1988 للقب كأس الأمم الافريقية في المغرب بعد الفوز على نيجيريا 1-صفر. وشغل أيضا مسؤولية الإشراف على المنتخبات الوطنية في الاتحاد الكاميروني.