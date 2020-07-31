إلا أن أبرز منافسة "تدريبية" عاشها بيب في مسيرته بعد امتهان الإدارة الفنية من الخطوط، كانت أمام البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الذي قاده مؤخرا للقب الـ"بريميرليغ".

لكن غوارديولا، الذي خسر لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم لصالح ليفربول، اعترف أن كلوب هو المنافس الأشرس الذي واجهه كمدرب.

وكلوب هو المدير الفني الوحيد الذي انتصر على غوارديولا أكثر مما هُزم منه، حيث تواجها 19 مرة فاز فيها كلوب 9 مرات مقابل 8 انتصارات لبيب، فيما لم يخسر كلوب أمام غوارديولا في آخر 5 مواجهات على ملعب "أنفيلد".

وقال غوارديولا في تصريح لشبكة "دازن" الإعلامية الرياضية: "أصعب منافس واجهته في مسيرتي هو ليفربول العام الماضي وهذا العام".

وتابع: "إذا استسلمت أمامه (ليفربول)، فإن لاعبيه يغلقون عليك المساحات ولا تستطيع الهرب. عندما تسيطر عليهم فإنهم يركضون إلى المساحات. إنهم سريعون جدا في الارتداد للخلف وأقوياء خططيا. اللاعبون لديهم قوة ذهنية رائع".

وأضاف غوارديولا: "كلوب هو المنافس الذي جعلني أفكر كيف أنتصر عليه أكثر".

وأثناء تدريبه برشلونة، كانت المنافسة بين غوارديولا ومورينيو، مدرب ريال مدريد سابقا، على أشدها، إلا أن الأول يرى أن نسخة ليفربول الحالية أقوى من الفريق الملكي الذي اعتاد على خوض صدامات قوية ضده.

وأردف اللاعب الدولي السابق في منتخب إسبانيا: "قلت دائما إن ريال مدريد فريق قوي جدا. ساعدني لأكون مدربا أفضل من خلال مباريات وبطولات صعبة أمام مورينيو ومانويل بلغريني وكل المدربين الذين قادوه".

إلا أن غوارديولا أضاف: "لكن إن سألتي عن أصعب منافس واجهته فهو ليفربول. في سنواتي الأولى عندما أتيت إلى الدوري الإنجليزي كان ليفربول أضعف قليلا من الآن وكان ريال مدريد أفضل منه. لكن حاليا نسخة ليفربول هي أصعب منافس أواجهه في مسيرتي التدريبية".

وتنتظر غوارديولا الأسبوع المقبل مواجهة صعبة على ملعبه مع ريال مدريد، في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز ذهابا في "سانتياغو بيرنابيو" بنتيجة 2-1 قبل توقف الموسم الكروي بسبب وباء كورونا.