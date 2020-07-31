وفي أعقاب النجاح في الوصول بالدوري الممتاز الى بر الأمان بإكمال الموسم الذي أنهاه ليفربول بطلا خلف أبواب موصدة، بغياب الجمهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، رأى ماسترز أن الخطوة التالية الآن هي حل لغز المشجعين وعودتهم الى الملاعب.

وينطلق الموسم المقبل من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى في 12 سبتمبر المقبل، في ظل شكوك بإمكانية اللعب أمام المشجعين، لكن ماسترز شدد أنه يتم النظر بكل ما هو ممكن لإعطاء الجمهور فرصة مشاهدة الفرق في أرضية الملعب.

وقال ماسترز إن هناك مجموعة عمل تدرس الحلول العملية، وتعمل مع هيئة سلامة الملاعب الرياضية والخبراء الطبيين، مع "إجراء استشارات واسعة النطاق مع المشجعين"، موضحا: "نحن أيضا على استعداد لرؤية كيف يمكننا دعم تطوير الجوازات الطبية (كلينيكل باسبورتس)، نظام يستند إلى تطبيق يراعي جميع العوارض والعوامل المساهمة الأخرى لكوفيد 19، بالإضافة الى إجراءات أخرى" بحسب ما كتب في مقاله.

وأفاد ماسترز أن رابطة الدوري تسعى للعمل مع المجالس المحلية في ما يتعلق بوسائل النقل، موضحا: "نحن ندرس جميع مجالات يوم المباراة، من حلول لمسألة التذاكر إلى توزيع المقاعد في الملاعب وتنظيم توقيت الدخول، إلى فحص درجة الحرارة وخدمة الطعام والشراب في مكان الجلوس للمشجعين".

وتابع: "سنعمل مع السلطات والأندية المحلية للبحث عن حلول لتحديات النقل المحلي مثل إنشاء مواقف إضافية للسيارات ومساحات آمنة للدراجات وتنفيذ مخططات الركن والسير".

وقال ماسترز الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2018 بشكل موقت في بادئ الأمر ثم بشكل دائم منذ ديسمبر، إن "إعادة المشجعين إلى الملاعب أمر حيوي ليس فقط لفرقهم في أرضية الملعب، لكن لأسباب متنوعة أيضا".

وأوضح: "أهمية المشجعين لا تتعلق فقط بتجربة يوم المباراة وأداء الفريق. بدونهم، هناك أيضا تأثير مالي كبير على الأندية على جميع مستويات اللعبة، وعلى مدنهم وبلداتهم ومجتمعاتهم".

لكنه حث على الصبر لأن الحلول بحاجة إلى وقت، مضيفا: "ما زال يتعين علينا القيام بالكثير، ولن يحدث ذلك بين عشية وضحاها. يجب علينا اختبار وإثبات ما هو ممكن، بالتنسيق مع السلطات وضمن إطار مرن قادر على التكيف مع ظروف سريعة التغير، وأن نطور استنادا إلى الخبرة التي نكسبها".

ويأتي مقال ماسترز في أسبوع تتحضر خلاله المملكة المتحدة لحضور عدد محدود من المشجعين في أحداث رياضية عدة، مثل بطولة العالم للسنوكر التي تنطلق الجمعة بحضور مئات المشجعين في ملعب مغلق، أو مهرجان "غلوريوس غودوود" لسباق الخيول الذي سمح بحضور 4 آلاف مشجع ليوم السبت.