وتعد الخطوة هي الأولى بالنسبة لبيرلو (41 عاما) في عالم التدريب، بعد 3 سنوات من اعتزاله كرة القدم، وتمثل عودته إلى "السيدة العجوز" بعد 5 سنوات من توديع النادي.

وستكون أمام بيرلو مهمة صعبة في ناديه القديم، إذ أنه مطالب بتحسين مستوى الفريق الذي أنهى الموسم الماضي من الدرجة الثالثة الإيطالية في المركز العاشر، تحت قيادة المدرب فابيو بيتشيا.

وبلغ فريق يوفنتوس تحت 23 عاما دورة ترقي إلى الدرجة الثانية "سيري ب"، لكنه ودعها من الدور ربع النهائي.

ولعب بيرلو في صفوف يوفنتوس 4 مواسم بين عامي 2011 و2015، ساهم خلالها في تتويج الفريق بالدوري المحلي 4 مرات، وبكأس إيطاليا مرة، وبلقبين لكأس السوبر المحلية.

وبعدها رحل اللاعب الدولي السابق المعروف بلعبه "الأنيق" إلى الدوري الأميركي ليخوض 3 مواسم مع نيويورك سيتي، ثم يقرر التقاعد.

وبدأ بيرلو مسيرته مع بريشيا قبل الانتقال منه إلى إنتر ميلانو، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق فأعير إلى ريجينا ثم بريشيا مجددا.

أما نقطة التحول في مسيرته فكانت انتقاله إلى ميلان عام 2001، حيث قضى 10 سنوات لا تُنسى ساهم خلالها في تتويج الفريق الأحمر والأسود مرتين بلقب دوري أبطال أوروبا.

وعلى المستوى الدولي، خاض بيرلو 116 مباراة بقميص منتخب إيطاليا وسجل خلالها 13 هدفا، كما كان أحد أبرز أعضاء الفريق المتوج بكأس العالم عام 2006 في ألمانيا.