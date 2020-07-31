وقال دي لورنتيس في تصريحات للصحفيين "أسمع الكثير من الحيرة والخوف من إسبانيا وهم يتصرفون وكأن ليس هناك شيء خاطئ. ما الذي يتطلبه القول، +لا تذهبوا إلى برشلونة بل إلى البرتغال أو ألمانيا أو جنيف"؟

ومن المقرر أن يحل نابولي ضيفا على برشلونة في الثامن من أغسطس على ملعب كامب نو (1-1 ذهابا في نابولي في فبراير الماضي)، على أن يتأهل الفائز لخوض الدورة المجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث سيلاقي المتأهل من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني وتشلسي الإنجليزي (3-صفر للألمان ذهابا في لندن).

وأضاف "إذا قرروا أن دوري أبطال أوروبا (سيقام) في البرتغال والدوري الأوروبي في ألمانيا، أعتقد أنه يمكننا الذهاب إلى البرتغال أو ألمانيا لخوض إياب الدور ثمن النهائي أيضا، ولا أفهم لماذا يجب أن نبقى في مدينة تواجه مشكلات كبيرة".