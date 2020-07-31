وقال إبراهيموفيتش، 38 عاما، لقناة فريقه التلفزيونية بعد أن رفع رصيده إلى تسعة أهداف في الدوري منذ عودته للنادي في يناير الماضي: "الناس يقولون لي إنني عجوز ومنهك لكني ما زلت في مرحلة الإحماء فقط".

وأضاف "أنا مثل بنجامين بوتون لكني كنت دوما شابا ولم أتقدم في العمر مطلقا".

وتابع: "لقد لعبت في إيطاليا لمدة 7 أو 8 سنوات، أنا مهاجم وأعلم أنك لا تحصل على فرص كثيرة للتسجيل. لذلك عندما تحصل على ذلك، يجب عليك تحقيق أقصى استفادة منها والتسجيل".

ويشير اللاعب السويدي إلى الشخصية الرئيسية في الفيلم الشهير الفائز بجائزة الأوسكار في 2008 والذي تسير فيه حياة البطل الذي ولد عجوزا بصورة معكوسة، بينما يصبح أكثر شبابا وقوة، كلما تقدم في العمر.

وبعد معاناته في النصف الأول من الموسم لم يخسر ميلان سوى مرتين فقط منذ انضمام إبراهيموفيتش إلى صفوفه.

وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان الذي يحتل فريقه المركز السادس بين فرق الدوري الإيطالي العشرين "بالتأكيد لعب إبراهيموفيتش دورا في غاية الأهمية في تحسين أدائنا. لكن هذا ليس السبب الوحيد بل الفضل أيضا يعود إلى ما فعلنا خلال الأشهر الماضية".

وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع ميلان في نهاية الموسم الحالي، وقال المدرب بيولي إن تمديد التعاقد أمر يعود إلى إدارة النادي.

وقال المدرب أيضا "لا يمكنني فعل الكثير بالنسبة للجوانب المالية.. إبراهيموفيتش يقول لي إنه في حالة جيدة وسعيد وهو يثبت ذلك من خلال ما يقوم به من عمل في كل يوم".