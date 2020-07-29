ونجحت بعض الأندية بإتمام التعاقد مع نجوم كبار بالفعل، حتى وسط أزمة كورونا، مثل بايرن ميونيخ الألماني مع نجم مانشستر سيتي ليروي ساني، وتشلسي الإنجليزي مع الألماني تيمو فيرنر والمغربي حكيم زياش،

ولا يزال هناك 5 نجوم في أوروبا، يعتبر انتقالهم "شبه حتمي"، وستمثل قراراتهم باختيار وجهاتهم المقبلة الشكل الرئيسي لسوق الانتقالات في زمن فيروس كورونا.

كاي هافيرتز

النجم الألماني الشاب كاي هافيرتز أعلن بشكل شبه رسمي، رغبته الانضمام لتشلسي الإنجليزي، مع مواطنه تيمو فيرنر الذي سبقه هناك.

يبقى الأمر العالق هو قدرة "البلوز" على دفع مبلغ انتقاله "الضخم"، والذي يطلبه باير ليفركوزن الألماني، وقد يصل إلى 100 مليون يورو.

انضمام هافيرتز لكتيبة المدرب فرانك لامبارد، برفقة زياش وفيرنر، سيعني أن تشلسي سيكون منافسا حقيقيا الموسم المقبل على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جايدون سانشو

يعتبر الكثيرون جايدون سانشو الموهبة الأكبر في إنجلترا، ويترقب الخبراء قرار عودته لبلاده، بعد تجربته "المثيرة" مع بوروسيا دورتموند.

ويعتبر نادي مانشستر يونايتد الوجهة الأقرب للنجم الإنجليزي، الذي لن يتخلى عنه دورتموند بأقل من 110 مليون يورو.

تياغو ألكنتارا

لاعب الوسط المتألق في صفوف بايرن ميونيخ، ألكنتارا، قرر الرحيل بشكل مفاجئ، لقضاء تجربة أخيرة بين كبار أوروبا.

وانتشرت أنباء مؤخرا بأن ليفربول الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني، الذي قد يضيف الكثير من الإبداع لخط وسط بطل إنجلترا.

فيليب كوتينيو

صانع الألعاب البرازيلي خاض تجربتين "فاشلتين" مع برشلونة وبايرن ميونيخ، وقد تكون وجهته المقبلة "الفرصة الأخيرة" له لاستعادة تألقه الذي شاهده العالم مع ليفربول الإنجليزي.

ولا يعرف حتى الآن وجهة كوتينيو المقبلة، التي قد تكون مع فريق أقل جودة بقليل من برشلونة وبايرن ميونيخ، مثل أرسنال الإنجليزي، الذي يريد العودة للمنافسة بروح جديدة.

لاوتارو مارتينيز

يعتبر المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من بين المهاجمين الأكثر طلبا في سوق الانتقالات، وذلك لمهارته الكبيرة التي أظهرها مع إنتر ميلانو.

وكثر الحديث عن قرب انتقاله لبرشلونة، ولعبه بجوار مواطنه ليونيل ميسي، وهو ما يمثل "الحلم" بالنسبة للمهاجم الشاب الذي قد يغير من شكل برشلونة الموسم المقبل، وقد يساعده على العودة لمستواه المفقود.