واستؤنفت منافسات الدوري المغربي بمباراتين مؤجلتين، الأولى من المرحلة التاسعة بين الدفاع الحسني الجديدي وضيفه الرجاء البيضاوي، وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية من المرحلة التاسعة عشرة فاز خلالها حسنية أغادير على ضيفه رجاء بني ملال 1-صفر، سجله المهدي أوبيلا في الدقيقة 57.

ويلعب الثلاثاء الوداد البيضاوي حامل اللقب والمتصدر، مع ضيفه مولودية وجدة، الثالث، في لقاء مؤجل من المرحلة التاسعة عشرة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وتقام المباريات بدون جمهور في المغرب الذي سجل إصابات بالفيروس التاجي بلغت 20887 حالة بينها 316 وفاة.

ويتصدر الوداد البيضاوي الترتيب برصيد 36 نقطة من 18 مباراة بفارق نقطة واحدة امام الفتح الرباطي الذي لعب 20 مباراة وبفارق نقطتين أمام مولودية وجدة الذي خاض 19 مباراة.

ومن المقرر أن يستأنف الدوري التونسي نشاطه في الثاني أغسطس المقبل، يليه الدوري المصري في السادس منه، ثم الجنوب إفريقي في 11 من الشهر ذاته.

ولم تقرر الجزائر حتى الآن استئناف النشاط الكروي من عدمه، فيما ألغيت بطولات جمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا ونيجيريا والسنغال.