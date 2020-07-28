ووقع لاعب منتخب إنجلترا السابق، المتوّج مع ليفربول بلقب الدوري هذا الموسم، على عقد لمدة 3 أعوام مع برايتون، الذي حل في المركز الخامس عشر.

وتنافست فرق إيفرتون وليستر سيتي وبيرنلي على الحصول على خدمات اللاعب (32 عاما) والذي انتهى عقده مع ليفربول بعد مباراته الأخيرة، الأحد، التي فاز فيها على المضيف نيوكاسل 3-1، لكن لالانا اختار الانضمام لفريق المدرب غراهام بوتر.

وقال بوتر لموقع الفريق على الإنترنت: "توقيع آدم لالانا مدهش حقا بالنسبة لنا، أنا متأكد من أن المشجعين سيتطلعون حقا لرؤيته يلعب عندما تكون الظروف سانحة للعودة إلى طبيعتها".

وأضاف "الحصول على خبرته وجودة لعبه ستكونان إضافة رائعة بالنسبة لنا، وأعلم أنه سيكون قدوة ممتازة للاعبينا الأصغر سنا في الفريق".

وفاز لالانا خلال فترة لعبه مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

وتابع بوتر: "ليس هناك شك في جودة آدم، وإذا نظرتم إلى سيرته الذاتية في كرة القدم، فإن الجميع قادر على رؤية ذلك بوضوح".

ولفت المدرب (45 عاما) إلى أن لالانا "لعب على أعلى مستوى، لكل من الفريق والمنتخب، وحقق أشياء عظيمة. لديه خبرة كبيرة إلى جانب جودته التقنية".

وواصل "أن الشرف الذي حصل عليه خلال فترة وجوده مع ليفربول، والتقدير الكبير الذي حافظ عليه في أنفيلد، يؤكد على قدرته وشخصيته".

ولعب لالانا مع منتخب "الأسود الثلاثة" 34 مباراة طيلة مسيرته، وشارك في الموسم الحالي مع الـ"ريدز" في 22 مباراة في جميع المسابقات.

ولم يشارك لالانا منذ استئناف النشاط الكروي في البلاد بعد أكثر من 3 أشهر من التعليق بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، في أي مباراة مع ليفربول.

وخاض لالانا منذ قدومه من ساوثمبتون عام 2014، 196 مباراة في الدوري الممتاز مع ليفربول، سجل خلالها 30 هدفا ومرر 28 كرة حاسمة.