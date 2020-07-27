وجاء في بيان على موقع النادي أن "ليفربول يؤكد انتقال ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرغ بصفقة دائمة".

وربما تحمل الصفقة خبرا غير سعيد لنجم ليفربول محمد صلاح، الذي كان صديقا حميما للوفرين منذ وصل المصري إلى الفريق عام 2017.

وصل الكرواتي (31 عاما) إلى ليفربول في يوليو 2014 قادما مع ساوثمبتون، وخاض 185 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف.

وكانت أبرز أهداف لوفرين رأسية في الوقت بدل عن ضائع ضد بوروسيا دورتموند الألماني، الذي أهل ليفربول إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في أبريل 2016.

ويغادر لوفرين وصيف بطل العالم 2018 في صفوف منتخب بلاده، ملعب "أنفيلد" بعد أن لعب دورا مهما الموسم الماضي في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام.

وحقق أيضا لقب كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية، وأخيرا لقب الدوري الممتاز الذي حققه ليفربول هذا الموسم بعد انتظار دام 30 عاما.