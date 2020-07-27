وانتقل أوسكار من تشلسي الإنجليزي إلى شنغهاي الصيني في يناير 2017 مقابل 60 مليون يورو (رقم قياسي في آسيا)، علما أنه دافع للمرة الأخيرة عن ألوان منتخب البرازيل عام 2015، بعد أن خاض في صفوفه 48 مباراة دولية.

وبحسب القوانين المعتمدة حاليا، لا يستطيع أوسكار (28 عاما) تمثيل دولة أخرى، لأنه خاض مع البرازيل بطولات رسمية منها كأس العالم 2014 التي استضافتها بلده.

وقال اللاعب البرازيلي في مقابلة مع شبكة "سي جي تي أن" ونقلتها "فرانس برس": "يمكن أن أفكر بالأمر. نعم، لا سيما أنه من الصعب اللعب لمنتخب البرازيل في الوقت الحالي بسبب وجودي هنا (الصين)".

وكان أوسكار يجيب عن سؤال يتعلق بإمكانية استعداده للعب في المنتخب الصيني في حال تغيير قوانين الفيفا.

وأضاف أوسكار: "لكن الجميع في الصين يعرفون مدى إجادتي اللعب، وفي النهاية إذا كان المنتخب الصيني في حاجة الى لاعب وسط جيد أعتقد أنني قادر على المساعدة في هذا المجال".

وكانت السلطات الصينية جنست بعض اللاعبين في محاولة لتعزيز حظوظها في بلوغ نهائيات مونديال عام 2022، أولهم المهاجم البرازيلي إلكيسون (31 عاما) الذي يعرف الآن بإسم أي كيسين، وقد لعب في صفوف المنتخب الوطني 4 مرات وسجل 3 أهداف.