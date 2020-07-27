وأنهى ليفربول الموسم متفوقا في الصدارة بفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، وحسم لقب البرميرليغ قبل 7 مراحل من النهاية، ليتوج بطلا لإنجلترا للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وبعد أن حقق الفريق الأحمر لقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019، وكأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي، توقع الكثيرون أن يتمكن النادي بقيادة الألماني من بناء جيل ذهبي، وتحقيق لقب ثان متتال في الدوري للمرة الأولى منذ عام 1984.

إلا أن كلوب يتوقع منافسة شرسة على اللقب الموسم المقبل، ليس فقط مع سيتي بطل الموسمين الماضيين، بل أيضا مع كل من الغريم الأزلي مانشستر يونايتد، الذي أنهى الموسم ثالثا وتشلسي الرابع.

وقال كلوب: "مهما يقول الناس، لن يكون مهما للموسم المقبل، لأنه علينا أن نكون جاهزين حتما".

وتابع مدرب ليفربول: "لقد رأينا عودة يونايتد. ظن الناس أن ليس لديهم فرصة (لتحقيق أحد مراكز دوري الأبطال) ولكن رأينا أنه مع قدوم لاعب أو اثنين، كم هم جيدون وما هي إمكاناتهم، وبالطبع لن يكونوا أسوأ الموسم المقبل، وهناك تشلسي أيضا الآن".

وأردف صاحب الـ53 عاما: "لن ينحصر الأمر بيننا وبين سيتي. في العامين الماضيين سيطرنا مع سيتي على قمة جدول الترتيب، وسيطر سيتي عليها لأربع أو خمس سنوات قبل ذلك".

ورغم أن النادي الشمالي أنهى الموسم مبتعدا 18 نقطة عن البطل، فإنه يبقى المرشح الأبرز للمنافسة على لقب الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ورغم حاجة السيتزنز لتحسين دفاعهم، حيث بدا الضعف في الخط الخلفي بعد رحيل المخضرم البلجيي فنسان كومباني، وإصابة المدافع الفرنسي أيميريك لابورت في بداية الموسم، إضافة الى رحيل لاعب خط الوسط الإسباني دافيد سيلفا مع نهاية الموسم الحالي بعد عشرة أعوام في النادي، فإن كلوب لا يتوقع أي تراجع في أداء سيتي الذي اكتسح ليفربول برباعية نظيفة في أول مباراة له بعد حسم اللقب.

وقال الألماني الذي وصل إلى ملعب أنفيلد في عام 2015: "أنا إيجابي جدا تجاه فريقي، ولكن لا يمكنني أن أنكر أن مانشستر سيتي فريق جيد جدا. كان هذا هو الحال دائما ولا أرى نهاية لأي شيء في مانشستر سيتي".