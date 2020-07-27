وقدم رونالدو مباراة استثنائية أمام سامبدوريا، حيث أحرز هدف يوفنتوس الأول مبكرا، وتسبب في الثاني، قبل أن يهدر ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وقدم "الدون" موسما استثنائيا شهد عدة أرقام جديدة، لكنه لا يبدو أن هذا سيكون كل شيء في مسيرة النجم البرتغالي الذي لا يزال يتطلع إلى الإنجازات والألقاب مع فريق "السيدة العجوز".

وعقب التتويج قال رونالدو، 35 عاما، "سعيد جدا باللقب الثاني (لي في الدوري الإيطالي) وبناء التاريخ مع هذا الفريق الرائع والعظيم".

وأضاف على حسابه على "إنستغرام": "أهدي هذا اللقب لكافة جماهير يوفنتوس، لاسيما هؤلاء الذين عانوا ومازالوا يعانون من جائحة كورونا.. التي باغتتنا جميعا".

وتابع: لم يكن الأمر سهلا، لكن الشجاعة، والالتزام، والإصرار كانت بمثابة قوتنا التي نحتاج لمواجهة ضغط المسابقة وللقتال حتى التتويج باللقب".

يشار إلى أن رونالدو فاجئ الجميع في صيف 2018 حين قرر الانتقال من ريال مدريد، إلى يوفنتوس بمقتضى عقد مدته 4 سنوات ينتهي في صيف 2022.

وإجمالا توج الدون البرتغالي بـ7 بطولات دوري مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.