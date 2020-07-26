ونجا أستون فيلا من الهبوط بالتعادل 1-1 مع وست هام يونايتد، ليصبح رصيده 35 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بورنموث الذي هبط رغم الانتصار 3-1 على إيفرتون، وكذلك واتفورد الذي خسر 3-2 أمام أرسنال.

وسجل برونو فرنانديز هدفا من ركلة جزاء، وأضاف جيسي لينجارد هدفا قرب النهاية ليفوز يونايتد 2-صفر على ليستر سيتي الذي اكتفى بالمركز الخامس وسيلعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

واحتل تشلسي المركز الرابع بالانتصار 2-صفر على ولفرهامبتون واندرارز وتأهل أيضا إلى دوري الأبطال. وسجل هدفي "البلوز" كل من ماسون مونت وأوليفيه جيرو.

وكان ليفربول فاز بلقب "البريمرليغ"، قبل أيام، بعد فوزه 5-3 على ضيفه تشلسي في أخر مباراة له على أرضه في ملعب أنفيلد هذا الموسم.