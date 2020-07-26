وقال أليسون السبت "لقد أوصوا (ليفربول) بالطبع بتجنب البرازيل، حيث إن البلاد في ذروة الجائحة. لن أذهب على أي حال، حتى مع ضوئهم الأخضر، لأن ذلك سيكون خطيرا على أسرتي. لذا سننتظر الأمور حتى تتحسن قبل زيارة العائلة والأصدقاء".

وكان الدولي البرازيلي يتحدث في مقابلة قبل اختتام الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، بعد أن توج ليفربول بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وأثنى أليسون على المدير الفني للفريق يورغن كلوب في إحداث ثورة بالنادي، كما أشاد بمهارات قائد الفريق جوردان هندرسون، وتحدث عن كيفية تجنب التأثر بالأخطاء، بعد الأخطاء الأخيرة التي ارتكبها حراس مرمى الدوري الممتاز.

ونجح أليسون منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2018 في تحقيق انتصارات عديدة، إذ ساعد الفريق الإنجليزي في الفوز بالبريمرليغ بعد غياب طويل، كما حصل معه على دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية عام 2019.

وفي السياق، قال أليسون "عندما وقعت مع ليفربول، كان لدي هاجس أكبر للفوز بدوري أبطال أوروبا مقارنة بأي دوري محلي. ولكن، منذ وصولي إلى النادي لأول مرة، أدركت أهمية الدوري الممتاز بالنسبة لنا.. كان الفوز به أيضا رغبة كبيرة لدى جماهيرنا. لقد أضر بهم الانتظار. لذا أصبح هاجسي الخاص وضع حد لهذا الانتظار".