وقال غوميس على حسابه على تويتر مرفقا صورته الى جانب رئيس النادي "حلم جديد أصبح حقيقة".

وكان غوميس (34 عاما) انضم إلى الهلال عام 2018 قادما من غلطة سراي التركي، وتوج في صفوفه بطلا لدوري أبطال آسيا عام 2019، ليصبح بالتالي أول لاعب فرنسي يتوج بالمسابقة القارية.

وخاض غوميس 28 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 19 هدفا، وسبق لغوميس أن دافع عن الوان اندية سانت اتيان وليون ومرسيليا.

يذكر أن المهاجم الفرنسي يلقب "بالأسد" بين المشجعين، بسبب احتفاليته الشهيرة التي يقلد فيها هجوم الأسد.