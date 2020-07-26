وبعد أيام من التتويج التاريخي بالدوري الممتاز، اختير قائد ليفربول، جوردان هندرسون أفضل لاعب في إنجلترا في 2020، بناء على تصويت أعضاء رابطة كتاب الرياضة، الجمعة.

وخلال مقابلة تلفزيونية بعد التتويج، تم عرض فيديو على قائد ليفربول، تضمن رسالة "مؤثرة" من مدربه يورغن كلوب، مما دفع بالدموع إلى عينيه.

وظهر كلوب وهو يقول في الفيديو للاعبه هيندرسون: "من كان يظن أن شابا يافعا جاء من سندرلاند لليفربول بأحلام كبيرة، سيكون يوما ما أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز"؟

وأضاف: "أعلم أن واثق من نفسك لدرجة أنك تحلم أحلاما كبيرة، والآن حانت اللحظة التي يرى فيها الجميع أنك لاعب كبير بشخصية رائعة".

واستطرد كلوب بإطراء قائد "الريدز" في الفيديو، وهنأه على الإنجاز الشخصي الكبير، الأمر الذي أثر في هيندرسون كثيرا، كما بدى في الفيديو.

ولعب هيندرسون (30 عاما) دورا محوريا في نجاح ليفربول تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب من خلال دوره القيادي وجهوده التي لا تتوقف في خط الوسط.