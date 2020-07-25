وكان من المقرر أن يخوض "فوينلابرادا" مباراته الأخيرة في موسم دوري الدرجة الثانية أمام "ديبورتيفو لاكورونيا" الاثنين الماضي، لكن المباراة تأجلت بعد ظهور عدة إصابات بالعدوى في الفريق المنتمي للعاصمة الإسبانية.

وبين الإصابات الجديدة هناك ثماني حالات من الفريق الأول والطاقم التدريبي الموجودين في الحجر الصحي حاليا، هذا إلى جانب أربع حالات ظهرت في مدريد.

وقال النادي في بيان "يود نادي فوينلابرادا أن يعبر عن عميق ألمه وقلقه بعد الجولة الأخيرة من الفحوص التي بلغ على أثرها إجمالي عدد الإصابات بالنادي إلى 28 حالة"، حسبما نقلت "رويترز".

وأضاف النادي أن أحد لاعبيه أدخل المستشفى الجمعة، لكن حالته مستقرة وهو "لا يعاني من أعراض خطيرة"، مشيرا إلى أنه "سيبحث خطواته المقبلة وسيناقش الموقف مع رابطة الدوري الإسباني".

وبعد الجولة الأخيرة من المباريات التي أقيمت الاثنين الماضي، أصبح "فوينلابرادا" في حاجة للتعادل ليعود إلى المركز السادس، وينتزع بطاقة التأهل لملحق الترقي.