وأعلن "فيفبرو" في رسالة الخميس، إلى رئيس الرابطة سيريل دومو، جاء فيها "نحن فيليب بيات رئيس "فيفبرو"، ويوناس باير-هوفمان، الأمين العام، نعلن تعليق عضوية رابطة لاعبي كرة القدم في كوت ديفوار بأثر فوري"، وأشارت الرسالة إلى أن "تدخله (دومو) الاستثنائي" محفز بـ “إلحاح شديد".

ويأتي تعليق عضوية الرابطة العاجية بعد اصدارها قرارا في 13 يوليو بعدم دعم دروغبا للترشح لرئاسة الاتحاد في الانتخابات المقررة في الخامس من سبتمبر.

ومنحت الرابطة دعمها لنائب الرئيس الحالي لاتحاد اللعبة إدريس ديالو، ما قد يؤدي إلى استبعاد المهاجم السابق لتشلسي الإنجليزي ومرسيليا الفرنسي من السباق الرئاسي لأنه لم يحصل حتى الآن على أي دعم.

واعتبر "فيفبرو" في رسالته اللاذعة أن "القرار المجحف" الذي اتخذته الرابطة العاجية من المرجح أن "يؤثر سلبيا، في كوت ديفوار وخارجها، على الدفاع عن حقوق لاعبي كرة القدم، وهو الهدف ذو الأولوية بالنسبة لـ"فيفبرو" وأعضائها".

وأضافت الرسالة "الرابطات والنقابات الأعضاء في فيفبرو هي في خدمة لاعبي كرة القدم وتقديم مطالبهم أو شكاويهم. ومع ذلك، فإن قراركم يظهر تجاهلا صارخا لهذا الالتزام وعدم مراعاة الأعضاء".

وأشار "فيفبرو" إلى أن رابطة لاعبي كرة القدم في كوت ديفوار "ارتكبت العديد من الانتهاكات القانونية الخطيرة في السنوات الأخيرة".