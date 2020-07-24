وبحسب راديو "راي" الإيطالي، فإن خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ومدير أعماله، سيتفاوض مع إنتر ميلانو، على ضمّ ميسي.

من جانبها، ذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن إنتر ميلانو نفى الدخول في محادثات مع ليونيل ميسي، والذي تحدثت تقارير عن عزمه الرحيل عن "البلوغرانا" بسبب تراجع أداء الفريق، وخسارته لقب الدوري الإسباني الذي ذهب لغريمه التقليدي ريال مدريد، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.



ونال النجم الأرجنتيني لقب هداف الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة السابعة، وهو رقم قياسي، بعدما سجل هدفين في فوز برشلونة الساحق 5-صفر على مستضيفه ألافيس في الجولة الأخيرة، علما أنه سجل مع النادي الكتالوني في كل المسابقات هذا الموسم 30 هدفا.

وينتهي عقد ميسي (33 عاما) مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، إلا أن ذلك لا يضمن بقاء "البرغوث" في "كامب نو" مع وجود بند يسمح برحيله مع انقضاء أي موسم.

وكان رئيس برشلونة، غوسيب ماريا بارتوميو، قد تحدث بلهجة مطمئنة للجماهير، مؤكدا أن اللاعب الأرجنتيني "لن يرحل"، وخصوصا بعد أنباء عن "سخط" ميسي من قرارات بارتوميو، لا سيما بعد تعيين كيكي سيتين مديرا فنيا للفريق.

وأكد بارتوميو في تصريحات لمحطة "تي في 3" التلفزيونية الكتالونية، أن مفاوضات تجديد عقد ميسي "تسير بشكل إيجابي"، مبديا ثقته بأن قائد الفريق ونجمه الأول سيوقع "قريبا".

وقال بارتوميو: "تحدثنا ونتحدث وسنستمر في التفاوض مع ميسي. هو يريد إنهاء مسيرته هنا، وبالتأكيد سنجدد معه. أنا لا أشك في أنه سيبقى هنا".

وتابع: "هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، أمامه سنوات عدة (للعب). لا شك لدي بأنه سيبقى مع برشلونة. مستقبله هنا في كرة القدم وبعدها".