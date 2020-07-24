ولعب هندرسون (30 عاما) دورا محوريا في نجاح ليفربول تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب من خلال دوره القيادي وجهوده التي لا تتوقف في خط الوسط.

واحتل المراكز الأربعة التالية في القائمة لاعب مانشستر سيتي كيفن دي بروين ولاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وثنائي ليفربول فيرجيل فان دايك وساديو ماني.

وقال هندرسون: "مع كامل امتناني فإنني أشعر أنه لا يمكنني اعتبار هذا إنجازا تحقق بفضل جهودي الشخصية فقط. ولا أري أن أي شيء حققته هذا الموسم وطوال مسيرتي المهنية هو انجاز يعود الفضل فيه لي شخصيا فقط".

وأضاف قائد ليفربول "أدين بالفضل في هذا للكثير من الأشخاص، وأهمهم زملائي في الفريق حاليا الذين كانوا رائعين وهم جزء لا يتجزأ من كل ذلك تماما مثلي".

وشارك هندرسون في 30 مباراة في الدوري مع ليفربول هذا الموسم حتى الآن وأحرز 4 أهداف.

وأردف هندرسون قائلا "أتقبل هذه الجائزة بالنيابة عن الفريق بكامله لأنني بدونهم لن أكون في وضع يسمح لي بتلقي هذا التكريم.هؤلاء الزملاء جعلوا مني لاعبا أفضل وقائدا أفضل وشخصا أفضل".

وحصل لاعبان آخران من ليفربول على أصوات أيضا هما المدافع الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد وحارس المرمى أليسون بيكر.

وتمنح جائزة أفضل لاعب منذ 1948 وكان ستانلي ماثيوز أول من فاز بها.