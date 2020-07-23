وحسم ليفربول اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، الشهر الماضي، لكنه احتفل برفع الكأس رسميا بعد تغلبه على تشلسي 5-3 في مباراة مثيرة على ملعب أنفيلد، الأربعاء.

وقال كلوب بعد مراسم التتويج: "يتعين علينا ألا نتوقف، لدينا تحديات داخلية توجب علينا مواصلة الارتقاء بمستوانا. لدينا الفرصة للارتقاء خطوة إضافية ويجب أن ننتهزها، لأن الفرق الأخرى لن تنام".

وتابع: "تشلسي فريق موهوب، توجب علينا بذل جهود إضافية للتغلب عليه. سينافس مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على اللقب أيضا، لا ضمانات لأي شيء، لكننا سنحاول".

وكان ليفربول تغلب على تشلسي أيضا مطلع الموسم الحالي لرفع الكأس السوبر الأوروبية بعد تتويجه بدوري أبطال اوروبا العام الماضي، قبل أن يضيف إليها لقب بطل العالم للأندية ليحصد 4 ألقاب كبيرة.

وأعرب كلوب عن فخره لهذه السلسلة من النجاحات بقوله: "نحن أبطال إنجلترا وأوروبا والعالم. أحرزنا 4 ألقاب وهي كبيرة حقا وبالتالي أنا فخور للغاية".

وتابع: "عموما أنا شخص لا يحب التقاط الصور، لكن في هذه المناسبة أريد صورة مع الألقاب الأربعة لأن هذا الأمر لا يحصل دائما".

وقال جوردان هندرسون، الذي بات أول قائد في صفوف ليفربول يرفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز منذ اعتماد هذه التسمية في موسم 1992-93، إن طريقة الفوز على تشلسي تعتبر مؤشرا واضحا لما يمكن لفريقه تحقيقه الموسم المقبل.

وأضاف: "لقد كانت رحلة رائعة والنهاية كانت مميزة. الموسم المقبل سيشكل تحديا كبيرا لنا. لكني أعتقد بأننا أظهرنا هذه الأمسية العقلية لكي نقدم عرضا رائعا ونخرج بنتيجة إيجابية".